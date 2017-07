Immer, sagt er, sei es schließlich die SPD gewesen, die das Land "zusammengeführt und nach vorne gebracht" habe. Brandt, Schmidt, Schröder. Bald also er?

Nach vorne - apropos: In der vergangenen Woche machte Martin Schulz das, was alle machen, die Kanzler werden wollen: Er reiste durch die Bundesrepublik, besuchte Firmen, Gründer, Ehrenamtliche, scherzte mit Azubis und Fußballerinnen, zeigte natürlich auch seine geliebte Heimat Würselen.

Schulz gab in dieser so wichtigen Kanzlerkandidatendisziplin sein Bestes. Auch an diesem Sonntag, zum großen programmatischen Abschlussevent seiner Deutschlandreise, redet er so laut dröhnend und leidenschaftlich wie man es von ihm gewohnt ist.

Bei solchen Reisen geht es noch nie um tiefere Erkenntnis, sondern um deutliche Signale: Zuversicht und Tatkraft, Interesse und Motivation, den Willen zu gestalten - das soll am Ende als Eindruck übrig bleiben.

Die Union will nach der Wahl Familienzeitkonten einführen. Mit angesparter Zeit sollen Familien die Chance auf Elternzeit, Weiterbildung oder Sabbaticals bekommen. „Das Familienzeitkonto hilft Familien in jeder Lebensphase“, sagte die Vorsitzende der Frauen Union, Annette Widmann-Mauz (CDU, dem „Focus“. Die Grünen wollen jedem, der eine gute Firmenidee hat, einmalig ein flexibles und zinsfreies Darlehen von bis zu 25 000 Euro zahlen.

Soziologen und Arbeitsmarktexperten hoffen, dass mit staatlich unterstützen Erwerbskonten die Chancengleichheit steigt. Berufseinsteiger aus ärmeren und bildungsfernen Haushalten haben schlechtere Bedingungen als Kinder aus wohlhabenden Familien, wo die Eltern auch mal „irgendwas mit Medien“ oder ein Alibi-Studium finanzieren, selbst wenn das am Ende nichts wird.

Unklar. Zunächst müsste das nach der Wahl in den Koalitionsverhandlungen zwischen den beteiligten Parteien geklärt werden. Im Haus von Ministerin Nahles wird an Vorschlägen gearbeitet. Auch der Industrieländer-Club OECD treibt das Modell voran und wirbt dafür, jeden Arbeitnehmer zu ermutigen, seine Erwerbsbiografie persönlich zu gestalten.

Ja, so ist es geplant. Die Förderungen von Studenten und Auszubildenden über Bafög und Aufstiegs-Bafög soll durch das neue Instrument nicht berührt werden.

Jeder Erwachsene über 18 mit festem Wohnsitz in Deutschland, schlägt die SPD vor. Aber auch Bürger ausländischer Herkunft sollen nicht leer ausgehen. Sind sie schon lange im Land und verfügen über ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht, sollen sie ebenfalls das Konto erhalten.

Kein Vorstoß, nicht einmal der politische Coup der Ehe für alle, hat den SPD-Chef der Amtsinhaberin wieder näher gebracht. Von Schlagdistanz keine Spur.

Nun also der nächste Versuch: "Deutschland kann mehr." Diesen Satz bringt Schulz bei seinem Auftritt in Berlin gleich mehrfach unter. Die Bundesrepublik brauche eine künftig eine Investitionsverpflichtung, quasi als liebe Schwester der Schuldenbremse. Sie benötige viel mehr Geld für Schulen als "Zukunftswerkstätten". Und es fehle an einer klaren solidarischen deutschen Haltung zur EU. Alles sozialdemokratische Herzensthemen - ja. Aber neue Wahlkampfschlager, die das Zeug haben, eine spielverändernde Debatte auszulösen? Eher nicht.

Man kann Martin Schulz die Ungeduld und auch die Frustration darüber mittlerweile im Gesicht ablesen: weil er sagt, was er will; weil er sehr konkret wird - und Angela Merkel in seinen Augen einfach mit dem Gegenteil herrlich durchkommt.