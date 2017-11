BerlinEine neue Bundesregierung muss nach den Worten von SPD-Chef Martin Schulz ein Verbot des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat anstreben. Die SPD setze sich nachdrücklich dafür ein, „die Anwendung von Glyphosat in Deutschland weitestgehend einzuschränken, wenn möglich zu verbieten“, erklärte Schulz am Mittwoch in Berlin. „Eine künftige Bundesregierung muss hieran arbeiten und die notwendigen Rechtsvoraussetzungen schaffen.“ Schulz nannte das Verhalten von Agrarminister Christian Schmidt „skandalös“. Der CSU-Politiker habe damit einen „massiven Vertrauensverlust“ innerhalb der geschäftsführenden Bundesregierung ausgelöst.

Der Vertreter des Agrarministeriums hatte am Montag in Brüssel auf Weisung Schmidts dafür gestimmt, die Zulassung von Glyphosat in der EU um weitere fünf Jahre zu verlängern. Das deutsche Ja war nicht mit Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) abgestimmt, die gegen die Verlängerung war.