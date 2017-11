BerlinSPD-Chef Martin Schulz setzt beim Neuanfang seiner Partei nach dem Bundestagswahl-Debakel auf größere Mitspracherechte der Mitglieder. In einem der Nachrichtenagentur Reuters am Montag vorliegenden Entwurf des Leitantrages für den Bundesparteitag im Dezember benennt Schulz zudem vier Kernthemen. „Ziel ist es, innerhalb eines Jahres bis Ende 2018 zu einer mutigen und klaren innerparteilichen programmatischen Klärung zu kommen“, heißt es in dem 16 Seiten umfassenden Papier. Diese Themen seien Europa, Digitalisierung und sozialer Fortschritt, Antworten auf Flucht und Migration sowie Stärkung von Zusammenhalt und Demokratie.

Den Leitantrag stellte Schulz am Vormittag im SPD-Präsidium vor, dessen Mitglieder den Entwurf seit Sonntagnachmittag kennen. In dem Papier übernimmt der Parteichef auch Verantwortung für den Absturz der SPD auf rund 20 Prozent bei der Bundestagswahl. „Der Kanzlerkandidat und die gesamte SPD haben diese Wahl verloren“, heißt es darin. Zugleich verweist er auf eigene Erfolge, wie etwa „die Begeisterung für die SPD, die wir im Februar und März nach der Kanzlerkandidatennominierung erlebt haben“. Schulz war damals von der SPD-Spitze als Herausforderer von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) aufgestellt worden. Zeitweise übersprang die SPD danach in Umfragen die 30-Prozent-Marke.