BerlinWirtschaftsstaatssekretär Matthias Machnig wird in der deutschen Politik die zentrale Anlaufstelle für alles sein, was mit der geplanten Übernahme des Autobauers Opel durch den französischen Konkurrenten Peugeot zu tun hat. Bund und Länder seien sich in einem Gespräch einig geworden, dass Machnig die Koordination zwischen dem Bund und den betroffenen Ländern übernehme, erfuhr Reuters am Donnerstag aus Kreisen des Wirtschaftsministeriums. Machnig solle auch der zentrale Ansprechpartner für die Unternehmensführungen von Opel und seinem Mutterkonzern General Motors sowie für die Gewerkschaften und Betriebsräte sein.