Die Apotheker machen geltend, dass damit der Versandhandel die übrigen Apotheken mit Rabatten unterbieten könne, während inländische Apotheken weiter keine Rabatte geben dürften. Diese unfaire Konkurrenz könne die Versorgung gefährden.

Kühling sagte dazu, auch die Kommission habe Interesse an einer flächendeckenden Arzneimittelversorgung. „Wir können aber nicht erkennen, dass ein Verbot des Versandhandels geeignet ist, diese sicher zu stellen.“ So werde Menschen die heute schon an Orten wohnen, an denen es keine Apotheke mehr gibt, der einzige Weg abgeschnitten an notwendige Medikamente zu kommen. Sie müssten in Zukunft im Gegenteil weitere Wege in Kauf nehmen. Der Chef der Kommission Achim Wambach verwies darauf, dass die Kommission bereits vor einigen Wochen einen Vorschlag gemacht hat, wie ein Verbot vermieden und die flächendeckende Versorgung gleichwohl gewährleistet wird.

Danach müssten auch im Inland die Fixpreise für rezeptpflichtige Medikamente abgeschafft werden. Alle Apotheken könnten mithin in Zukunft Rabatte anbieten. Damit Apotheker keine „Sorge vor Umsatzverlusten“ haben, sollen die Boni gedeckelt werden, etwa auf maximal die Hälfte der Selbstbeteiligung, die gesetzlich Versicherte pro Medikament zahlen müssen. Das würde die Umsatzverluste begrenzen. Wambach geht dabei davon aus, dass in der Praxis ohnehin nur Stadtapotheker Rabatte geben würden, wo nicht selten alle 200 Meter eine Apotheke ist. Landapotheken müssten das nicht tun, da sie in der Regel nicht im Wettbewerb mit anderen Präsenzapotheken stehen.