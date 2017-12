Dort gibt es derzeit in keiner Region einen akuten Ärztemangel. Dennoch wird auch schon an die Zukunft gedacht - die Kassenärztliche Vereinigung hat bereits vor einigen Jahren eine Nachwuchskampagne gestartet. Außerdem sollen sich Ärzte an einem gut erreichbaren Ort auf dem Lande zusammenschließen und mit einem Hausarztzentrum die medizinische Versorgung sichern. Unter anderem soll auch der verstärkte Einsatz von Telemedizin helfen - also ärztliche Beratung per Video-Schalte auf dem Computer.