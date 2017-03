BerlinAn diesem Freitag trifft Bundeskanzlerin Angela Merkel auf den US-Präsidenten Donald Trump. Es ist das erste Treffen der beiden, dabei dürfte es vor allem um Außenpolitik, Sicherheitspolitik und den Welthandel gehen. Ein Thema sollte die Kanzlerin dabei umschiffen: Klimapolitik. Zumindest ist das der Rat des Harvard-Professors Robert Stavins. „Forderungen von Merkel zur Klimapolitik während des Besuchs bei Trump wäre fast schon töricht“, sagte Stavins bei einer Podiumsdiskussion in Berlin, zu der er per Videokonferenz zugeschaltet war.

Auch wenn Trump während der Präsidentschaftsdebatte versuchte, seine Einstellung zu relativieren: Der US-Präsident glaubt nicht an den Klimawandel. Im November 2012 twitterte er sogar, dass das Konzept der Klimaerwärmung von und für die Chinesen erfunden worden sei, um die US-Wirtschaft weniger wettbewerbsfähig zu machen. Im Wahlkampf legte Trump mit seinem „America First Energy Plan“ nach. In diesem kündigte er an, alle Maßnahmen seines Vorgängers Obama bezüglich des Klimawandels rückgängig machen zu wollen. Ein entsprechendes Dekret, das Obamas „Clean Power Plan“ einkassiert, gilt nur noch als Frage der Zeit. Dieser sah vor, die CO2-Emissionen der USA bis 2030 um 32 Prozent zu reduzieren.