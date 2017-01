BerlinDie Europäische Union muss sich nach Ansicht von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) aufs Wesentliche konzentrieren und zügiger entscheiden, um ihr angekratztes Image zu verbessern. Zu einer guten Kommunikation der EU nach außen gehöre auch, darüber zu berichten, „ob wir das, was wir mal beschlossen haben, auch einhalten und umsetzen“. Merkel fügte in ihrem am Samstag veröffentlichten neuen Video-Podcast hinzu: „Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil die Bürgerinnen und Bürger den Eindruck haben: Wir haben schon viel abgemacht, aber vieles von dem ist auch nicht durchgesetzt worden.“

Ein besseres Ansehen bei den Bürgern ergebe sich „vor allen Dingen dadurch, dass wir gemeinschaftliche Signale aussenden, dass wir Prioritäten setzen“, erklärte die Kanzlerin. Dabei gehe es um die Angelegenheiten, die sich auf europäischer Ebene besser lösen ließen als in den Einzelstaaten – etwa Handelsverträge, Klimaschutz, der gemeinsame Schutz der Außengrenzen und die innere Sicherheit im Schengen-Raum. Merkel: „Das leuchtet den Bürgern ein.“ Zum Teil müsse die EU in ihren Entscheidungen auch schneller werden, denn manchmal verlören die Bürger die Geduld. Am kommenden Freitag nimmt Merkel an einem informellen Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs auf Malta teil.