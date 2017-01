LondonDer scheidende US-Außenminister John Kerry hat die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel gegen Kritik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump verteidigt. Es sei unangebracht, dass sich Trump in die Politik anderer Staaten so direkt einschalte, sagte Kerry am Montag "CNN".

Trump hatte Merkels Flüchtlingspolitik als "katastrophalen Fehler" bezeichnet. Kerry dagegen sagte nun: "Ich denke, dass sie sehr mutig war." Zwar habe es in Deutschland Probleme gegeben. Dies gelte aber für jedes große westliche Land, das Werte und Prinzipien habe und notleidenden Menschen helfe.