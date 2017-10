Jetzt kommt die Obergrenze also doch. Beziehungsweise nicht. Es sollen zwar nicht mehr als 200.000 Flüchtlinge pro Jahr nach Deutschland kommen, aber die Zuwanderung von Arbeitskräften oder EU-Ausländern betrifft die Begrenzung nicht. Gleichzeitig soll es Raum für Ausnahmen geben. Das bekräftigte Bundeskanzlerin Angela Merkel noch einmal auf einer gemeinsamen Pressekonferenz am Montagmittag, und sieht in dem Kompromiss eine „gute Basis, um dann jetzt in die Sondierungen mit FDP und den Grünen zu gehen“. Deswegen habe sie zunächst FDP und Grüne zu Gesprächen am Mittwoch eingeladen, um am folgenden Freitag ein gemeinsames Treffen von Union, FDP und Grünen anzugehen. Auch CSU-Chef Horst Seehofer gab sich zufrieden. Entscheidend sei der materielle Inhalt, sagte der bayerische Ministerpräsident.

Was Seehofer seinem konservativen Parteiflügel als Erfolg verkaufen will, ist ein minutiös ausgehandelter Kompromiss, der das Wort „Obergrenze“ nicht einmal erwähnt – auf Drängen von Merkel. Bis spät in die Nacht haben die Parteispitzen der Union getagt und Details ausgehandelt. Auch Innenminister Thomas de Mazière (CDU) wurde einbestellt. Herausgekommen ist eine Obergrenze „light“: „Wir wollen erreichen, dass die Gesamtzahl der Aufnahmen aus humanitären Gründen (Flüchtlinge und Asylbewerber, subsidiär Geschützte, Familiennachzug, Relocation und Resettlement, abzüglich Rückführungen und freiwillige Ausreisen künftiger Flüchtlinge) die Zahl von 200.000 Menschen im Jahr nicht übersteigt.“ Subsidiär Geschützte sind Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus, „Relocation und Resettlement“ meint die gesteuerte Umsiedlung von Flüchtlingen.