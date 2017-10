Bild vergrößern Beim „Deutschlandtag“ der Jungen Union äußerte sie sich über ein mögliches Jamaika-Bündnis. Reuters, Sascha Rheker Bild:

Die Koalitionsverhandlungen zwischen Union, FDP und Grünen dürften zeitnah starten. Kanzlerin Merkel kündigte am Samstag erstmals offizielle Gespräche an. Die Vorstellungen aber liegen in vielen Punkten weit auseinander.