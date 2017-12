BerlinCDU-Chefin Angela Merkel strebt zügige Gespräche mit der SPD über eine Neuauflage der Großen Koalition an und tritt Spekulationen über eine Minderheitsregierung erneut entgegen. Es gehe um eine stabile Regierung, sagte die Bundeskanzlerin am Montag nach Sitzungen der CDU-Spitzengremien in Berlin. Sie halte dies auch für eine Voraussetzung, die es möglich mache, angesichts der Probleme im Land, in Europa und der Welt handlungsfähig zu sein. „Ich gehe mit gutem Mut und auch einer großen Unterstützung in die anstehenden Gespräche mit der Sozialdemokratie.“

„Die Welt wartet darauf, dass wir agieren können“, sagte Merkel. „Zügige Gespräche“ mit der SPD seien eine „historische Notwendigkeit“. Denn in der EU gebe es 2018 und vor der Europawahl 2019 ein Fenster, um notwendige Entscheidungen zu treffen. Danach werde dies wieder schwieriger.