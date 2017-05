BerlinDer Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer (CDU), will beim Streit um einen Abzug deutscher Soldaten aus dem türkischen Incirlik nichts überstürzen. „Wir sehen keinen Grund zur Eile – wir wollen auch dem deutschen Außenminister nicht in den Rücken fallen, der sich ja noch um eine diplomatische Lösung bemüht“, sagte Grosse-Brömer am Montag in Berlin. Es sei keine Dringlichkeit geboten. Eine Abstimmung in der nächsten Sitzungswoche reiche aus.

Ein Abzug würde ohnehin Monate dauern, erläuterte Grosse-Brömer. Er stellte aber klar: „Wenn es keine diplomatische Lösung gibt, sind auch wir der Meinung, dass die deutschen Soldaten abgezogen werden müssen. Das Besuchsrecht ist für uns nicht verhandelbar.“