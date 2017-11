Berlin Die Berliner Polizeiführung setzt angesichts der Kritik an den Zuständen in der Polizeiakademie der Hauptstadt auf Dialog. In einem internen Schreiben an die Behördenmitarbeiter reagiert sie auf Vorwürfe, wonach Polizeischüler mit Migrationshintergrund durch Hass, Lernverweigerung und Gewalt in einer Klasse aufgefallen sein sollen.

Man müsse sich Gedanken machen über die Feindbilder in den Köpfen und wolle mit den Polizisten ins Gespräch kommen, zitierte die „B.Z.“ am Dienstag aus dem Intranet der Polizei. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) zeigte sich damit nicht zufrieden.