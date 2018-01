BerlinUnionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) will eine neue Große Koalition auf ungewöhnliche Weise feiern: „Wenn's zu dieser Großen Koalition kommt, trete ich in Berlin in meiner roten Lederjacke auf“, sagte der 68-Jährige am Mittwoch in Berlin. Seine SPD-Kollegin Andrea Nahles zeigte sich erfreut: „Das wird den Mitgliederentscheid positiv beeinflussen.“ Nach Koalitionsverhandlungen von Union und SPD müssen die SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag abstimmen.