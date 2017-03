Zwei Flugzeuge stehen am Donnerstagabend auf dem militärischen Teil des Berliner Flughafens Tegel. Beide sind aufgetankt und startbereit für den Flug nach Baden-Baden. United States of America steht auf dem einen, Bundesrepublik Deutschland auf dem anderen. America first, Germany second , in der Reihenfolge stehen sie. Zuvor haben sich Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und sein neuer US-Kollege Steven Mnuchin eine gute Stunde in Berlin zu einem ersten direkten Gespräch getroffen.

Schäuble spricht anschließend von einem guten Gespräch, man wolle kollegial alle Themen besprechen. Der Amerikaner sitzt etwas steif daneben, er möchte sich nicht auf irgendetwas festlegen. Schließlich ist Donald Trump sein Chef. Und dessen Pläne sind alles andere als erfreulich für den Rest der Welt. US- Unternehmen sollen durch Steuerbefreiungen fit für den Weltmarkt gemacht werden, Importe will Trump mit einer Grenzsteuer auf dem amerikanischen Markt teurer machen. Ob es so kommen wird, sagt der amerikanische Finanzminister am Donnerstagabend nicht.