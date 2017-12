Die von der SPD geforderte Bürgerversicherung löse in der Gesundheitsversorgung kein Problem und ändere auch nichts an den oft langen Wartezeiten bei Ärzten, sagte Kauder. Er lehnte auch den Vorstoß des SPD-Vorsitzenden Martin Schulz entschieden ab, die EU bis 2025 zu „Vereinigten Staaten von Europa“ zu machen. Es stehe außerfrage, dass Europa gestärkt werden müsse. „In dem Vorschlag sehe ich aber eher eine Gefahr für die EU und für die Zustimmung der Bürger zu Europa“, warnte der Fraktionschef. Einer Emnid-Umfrage für "Bild am Sonntag" zufolge befürworten nur 30 Prozent der Deutschen den Plan. 48 Prozent sind dagegen.

Zudem räumte Kauder ein, dass die CDU im Wahlkampf die Sorgen und Verunsicherungen vieler Bürger unterschätzt habe. So habe zum einen die Flüchtlingspolitik zu dem Resultat bei der Bundestagswahl beigetragen, sagte Kauder. Auch wenn der Akt der Menschlichkeit notwendig gewesen sei, so hätten nicht wenige auch Sorgen geäußert. „Für die Flüchtlinge hat man Geld, für uns nicht“, sei oft gesagt worden. „Menschen, die ein Leben lang gearbeitet und trotzdem geringe Renten haben, waren enttäuscht.“ Auch die Lage auf dem Wohnungsmarkt sei in Ballungsgebieten wie Berlin häufig zum Thema geworden. „Obwohl die Politik an diesen Themen dran ist, wäre die Union gut beraten, als Volkspartei hier noch sensibler zu sein“, sagte der CDU-Politiker.