Berlin Die Deutsche Bahn hat die Behinderungen im Zugverkehr nach mehreren Brandanschlägen auf Signalkabel weitgehend behoben. Der Konzern erklärte am Dienstag, es komme nur noch an wenigen Stellen zu Einschränkungen, darunter bei der Berliner S-Bahn. Nach Angaben der Bundespolizei vom Montag wurden ein Dutzend Kabel in Brand gesetzt. Auf einem Internetportal der linken Szene wurde ein Bekennerschreiben mit einem Verweis auf das G20-Treffen am 7. und 8. Juli in Hamburg veröffentlich. Die Polizei prüft die Echtheit des Schreibens.