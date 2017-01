BrüsselAls Antwort auf den EU-Austritt Großbritanniens und die Politik der neuen US-Regierung fordert Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble von der Europäischen Union mehr Anstrengungen zum Abschluss von Freihandelsabkommen. „Die EU-Kommission sollte die Initiative ergreifen, jetzt diese Verhandlungen entscheidend voranzubringen“, heißt es in einem Papier des Ministeriums, das am Freitag beim Treffen der EU-Finanzminister in Brüssel vorgetragen wurde und der Nachrichtenagentur Reuters vorlag. Dies gelte für eine Reihe von Handelsverträgen, insbesondere im asiatischen Raum.

Deutschland hat derzeit die G20-Präsidentschaft inne. Die Regierung in Berlin sollte die EU auffordern, sich auf die wichtigsten Aufgabenfelder zu konzentrieren, hieß es in dem Papier, das der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Thomas Steffen, für Schäuble in Brüssel vortrug. Gemeinsame Politikfelder der EU-Staaten sollten ausgebaut werden. Dazu gehörten die Themen Sicherheit, Verteidigung, Nachbarschaftspolitik, Investitionen im Binnenmarkt oder Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. „Hierzu gehört aber auch, rechtzeitig einen Impuls gegen Protektionismus und für freie Handelsbeziehungen sowie internationale Zusammenarbeit zu setzen.“