Angst ist ein diffuses Gefühl. Sie ist flüchtig, nicht greifbar, kaum zu kontrollieren. Ein Zustand, der fast nie zu guten Entscheidungen führt - und trotzdem seit Monaten wie Tau über vielen Debatten in Deutschland liegt.

Mit der Angst vieler Bürger fängt es an. Sie leben zwar in einem der reichsten Länder der Erde, aber wirklich zufrieden sind sie trotzdem nicht. Vielmehr fürchten sie Flüchtlinge und Windräder, steigende Mieten und die EU. Den eigenen sozialen Abstieg und wirtschaftliche Rezession. Handelsabkommen und steigende Preise. Manche Ängste sind nachvollziehbar, viele aber unbegründet. Der AfD ist das egal. Wie ein chemischer Indikator zeigt sie alle Ängste an, nimmt sie auf, facht sie an.

Vor diesem Mechanismus ängstigen sich die anderen Parteien. Sie fürchten, dass ihnen die Wähler davon laufen. Dass sie flüchten in die Politikverdrossenheit, ins Private oder zur AfD. Deswegen tun CDU und SPD alles, um bloß niemanden zu verprellen – und möglichst viele Ängste zu lindern. Für jede einzelne Angst bieten sie eine Kur an. So wollen sie die Flucht ihrer Wähler stoppen.

Diese Mutlosigkeit schlägt sich im Koalitionsvertrag und beim Personal nieder. Statt Macron gibt es in Deutschland Merkel-Seehofer-Schulz. Statt Aufbruchsstimmung 177 Seiten Papier. Statt großer Zukunfts-Erzählung ein Frickelwerk voller gut gemeinter Angst-Blockaden.