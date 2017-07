ARCHIV - Ausgaben der Kohl Biografie mit dem Titel «Vermächtnis. Die Kohl-Protokolle» liegen am 07.10.2014 in Berlin bei einer Pressekonferenz auf einem Stapel. (zu dpa "Was wird aus Helmut Kohls Millionen-Entschädigung?" vom 06.07.2017) Foto: Britta Pedersen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++