Die Gewaltausbrüche in Hamburg am vergangenen Wochenende nutzen deutsche Politiker nun, um Maßnahmen wie die Schließung von Autonomen-Zentren zu fordern.

BerlinNach den gewalttätigen Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg fordern Innenpolitiker von Union und SPD die Einführung einer europäischen Extremistendatei. Damit hätten die Behörden einen besseren Überblick über Gewalttäter, sagte die Vizevorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Eva Högl, der Zeitung „Rheinische Post“ (Montagausgabe) laut Vorabbericht. Der Unions-Innenexperte Stephan Mayer (CSU), sagte demselben Blatt: „Ich halte eine europäische Extremistendatei für Linksradikale für sehr sinnvoll und unterstützenswert.“ Er sprach sich zugleich für eine Schließung von Autonomen-Zentren wie der Roten Flora in Hamburg und in der Rigaer Straße in Berlin aus. Diese rechtsfreien Räume dürften nicht mehr von den Behörden geduldet werden.

Auch FDP-Chef Christian Lindner betonte, in den dort besetzten Gebäuden würden Gewaltexzesse vorbereitet. Die Politik der falschen Toleranz müsse beendet werden, forderte er in einem Gastbeitrag für die „Bild“-Zeitung. „Der Linksextremismus wurde zu lange verharmlost“, kritisierte Lindner. Den Gewalttätern in Hamburg warf er „linken Terror gegen uns alle“ vor.