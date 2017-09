Das bestätigte AfD-Vorstandsmitglied Dirk Driesang der WirtschaftsWoche. Driesang ist einer der Gründer der „Alternativen Mitte“ (AM) in Bayern, einer Interessengemeinschaft, die sich als Gegengewicht zum rechten Flügel um Björn Höcke und André Poggenburg versteht. „Unser Gegengewicht ist nötig, weil es momentan ein gefühltes Übergewicht des Flügels gibt“, sagte Driesang. An dieser Wahrnehmung sei seine Partei auch nicht ganz unschuldig. Neben Bayern gibt es bereits AM-Gruppen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt.