Die IG Metall hatte wenige Stunden zuvor angekündigt, sie werde nicht am Stahlgipfel teilnehmen. Gründe seien das mangelnde Engagement der Landesregierung angesichts der geplanten Stellenstreichungen in der Metallbranche und der umstrittenen Stahlfusion von Thyssenkrupp und Tata, sagte ein Gewerkschaftssprecher am Mittwoch. Zuvor hatte die „Rheinische Post“ darüber berichtet.

DüsseldorfDer für den kommenden Montag geplante Stahlgipfel der nordrhein-westfälischen Landesregierung ist geplatzt. Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) sagte den Termin am Mittwoch ab, nachdem die IG Metall angekündigt hatte, das Treffen zu boykottieren. Ohne die Teilnahme der Gewerkschaft mache der Stahlgipfel keinen Sinn, betonte Pinkwart. Stattdessen soll nun am gleichen Termin ein Arbeitsgespräch zur Modernisierung des Stahlbereichs stattfinden.

Bei dem Gipfel unter Leitung von NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) sollte nach Wegen gesucht werden, den Stahl wieder zukunftsfähig zu machen. Dabei sollte es um Themen gehen wie den Kampf gegen Preisdumping, die künftigen Anforderungen des Klimaschutzes an die Stahlindustrie sowie die Frage, wie Forschung und Entwicklung die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes NRW sichern können. Pinkwart kündigte an, er wolle nun in den kommenden Wochen in Gesprächen mit der IG Metall Möglichkeiten eines Gipfels im Frühjahr ausloten.