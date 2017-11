Horst Seehofer erhöht den Druck auf die SPD

Unumstritten ist diese Marschrichtung nicht. "Wer jetzt die große Koalition ausschließt, könnte ihr schnell wieder begegnen", mahnt Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil in der Runde nach Angaben eines Teilnehmers. "Irgendwann braucht das Land ja eine stabile Regierung." Weil, der gerade erst eine große Koalition mit der CDU eingegangen ist, fügt aber hinzu: Auch er halte Neuwahlen für richtig, um glaubwürdig zu bleiben. Schulz zeigt sich überzeugt, dass es Neuwahlen geben werde. "Wir halten sie für richtig, und ich gehe auch davon aus, dass sie kommen werden", sagt der 61-Jährige vor Journalisten. In den zurückliegenden Wochen hatte er sich allerdings ebenso überzeugt davon gezeigt, dass eine Jamaika-Koalition zustande kommen werde.

Ein Schwenk in der SPD zugunsten von Koalitionsgesprächen mit der Union wird in der Partei dennoch ausgeschlossen. "Ich kriege von der Basis mit: Gott sei dank keine Groko", sagt Bundesumweltministerin Barbara Hendricks am Rande der SPD-Beratungen. Ein Mitglied des Parteivorstands weist darauf hin, es gäbe gar keine Projekte für eine große Koalition, mit denen sich die SPD identifizieren könnte - wie etwa 2013 mit dem Mindestlohn und der Rente mit 63. Es werde bei der Absage bleiben: "Die Lage hat sich nicht verändert. Das Ergebnis der Bundestagswahl hat sich nicht verändert."

CSU-Chef Horst Seehofer erhöht derweil den Druck auf die SPD, doch noch über eine große Koalition mit der Union zu verhandeln. Ungeachtet einer neuen, klaren Ablehnung des SPD-Vorstands strebt Seehofer Gespräche mit den Sozialdemokraten an. „Das ist ein Parteibeschluss, der keine Rücksicht nimmt auf die Verantwortung für dieses Land“, sagte Seehofer am Montag der Deutschen Presse-Agentur in München. „Wir werden trotzdem auf die SPD zugehen - da stimme ich mich ganz eng mit der Kanzlerin ab. Wir sollten die SPD zu Gesprächen einladen.“ Seehofer betonte: „Ich möchte hier einfach die Hoffnung nicht aufgeben.“ CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hingegen rechnet mit einer Neuwahl. Deutschland sei auf eine stabile Regierung angewiesen, „und deswegen kann eine Minderheitsregierung maximal für einen Übergang möglich sein“, sagte Dobrindt in Berlin.

Die Unions-Parteien wollen in den nächsten Tagen bei verschiedenen Treffen über das weitere Vorgehen beraten. Nach dpa-Informationen schließt Merkel auch nicht aus, nochmals mit der FDP ins Gespräch zu kommen. Dies hänge aber davon ab, welches Ergebnis die Unterredungen des Bundespräsidenten hätten. Zu der Frage, ob die FDP sich vorstellen könne, Partner einer Minderheitsregierung zu werden, wollte sich FDP-Chef Christian Lindner am Montag nicht äußern. Die Verantwortung zur Regierungsbildung liege nun bei Union und SPD.

Die Grünen zeigten sich dagegen weiter gesprächsbereit. Fraktionschef Anton Hofreiter sagte, Steinmeier habe recht damit, dass alle Parteien verantwortungsvoll mit dem Wahlergebnis umgehen müssten. „Wenn es zu weiteren Gesprächen kommt, sind wir gesprächsbereit, um in wichtigen Dingen was für dieses Land voranzubringen.“ Ob etwa eine Minderheitsregierung sinnvoll sei, werde man sehen.

