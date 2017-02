BerlinBundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat Vorwürfe der US-Regierung zurückgewiesen, Deutschland bediene sich des niedrigen Eurokurses, um unfair Handelsvorteile zu nutzen. Manche Berater von US-Präsident Donald Trump hätten wohl nicht ganz verstanden, dass für die Geldpolitik in Europa „nicht die deutsche Bundesregierung zuständig ist, sondern jemand anderes“, sagte Schäuble am Freitag in Saarbrücken anlässlich des 60. Geburtstags der Handwerkskammer des Saarlands.

Das große Problem in Europa sind nach seinen Worten die wachsenden Unterschiede in der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit zwischen den einzelnen europäischen Ländern. „Das Problem kann nicht dadurch gelöst werden, dass die, die stark sind, schwächer werden“, unterstrich er. Vielmehr müssen die Schwächeren stärker werden. Angesichts der Herausforderungen durch Trump müsse grundsätzlich das europäische Umfeld stabilisiert werden.