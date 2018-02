Der neue Vorsitzende der AfD in Sachsen.

HoyerswerdaJörg Urban ist neuer Vorsitzender der AfD in Sachsen. Ein Mitgliederparteitag in Hoyerswerda bestimmte den Vorsitzenden der Landtagsfraktion am Sonntag zum Nachfolger der im September ausgetretenen Frauke Petry. 338 Mitglieder stimmten für den 53-jährigen Meißner, 32 dagegen, 5 enthielten sich. Urban hatte keinen Gegenkandidaten, nachdem der bisherige stellvertretende Vorsitzende Siegbert Droese und der frühere sächsische DSU-Chef Norbert Koch ihre Bewerbungen zurückgezogen hatten.

Droese begründete seine überraschende Entscheidung mit der Notwendigkeit der Geschlossenheit der Partei, trat aber als Stellvertreter an und wurde im zweiten Wahlgang bestätigt. Zu weiteren Stellvertretern wurden die Dresdner Rechtsanwälte Joachim Keiler und Maximilian Krah gewählt.