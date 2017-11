WirtschaftsWoche: Herr Schmidt, durch den Weltklimagipfel in Bonn ist das Thema Umwelt in aller Munde. Und Deutschland als Gastgeberland soll dort besonders aktiv sein, hört man aus Bonn. Weltweit beschleunigt sich der Trend zur Nachhaltigkeit. Warum sind Sie dann der einzige Vertreter eines deutschen Unternehmens, der das Thema in einer hochkarätigen Beratergruppe für Finanzfragen bei der EU-Kommission vertritt?

Herr Michael Schmidt: Ich bin einer von 20 Teilnehmern in der so genannten High-Level Expert Group on sustainable finance, die die EU-Kommission beraten soll in Fragen, zur Nachhaltigkeit in der Finanzbranche. Darunter sind sieben Briten, vier Franzosen und andere Nordeuropäer. Südeuropa ist kaum vertreten. Warum das so ist, müssen Sie die Europäische Kommission fragen. Sie hat die Auswahl getroffen. Vielleicht spiegelt sich hier die Wahrnehmung in der EU wider, dass andere Länder in dem Thema weiter sind. Es ist aber trotzdem ein sehr wertvoller Dialog zu zukünftigen Regulierungsvorhaben und möglicherweise auch Produktentwicklungen.