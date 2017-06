Bild vergrößern In seinem Eifer, Facebook und Co. eine Lektion erteilen zu wollen, macht Justizminister Heiko Maas einen Fehler. Bild: AP

Löschen binnen 24 Stunden? Strafen bis zu 50 Millionen Euro? All das ist kein Problem. Doch in seinem Eifer, Facebook und Co. eine Lektion erteilen zu wollen, macht Justizminister Heiko Maas einen Fehler.