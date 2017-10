LeipzigDer SPD-Vorsitzende Martin Schulz hat die Mitglieder bei der Neuausrichtung der Partei zur Geschlossenheit aufgerufen. Die Parteibasis wolle nicht, dass die SPD sich zerlege in Flügelkämpfen und in Personalstreitigkeiten, sagte Schulz am Sonntag in Leipzig. „Die Partei erwartet Zusammenhalt.“ Dies sei eine von drei Grundlinien, die auf der einzigen Regionalkonferenz in den ostdeutschen Bundesländern erkennbar geworden sei.

Vor diesem Hintergrund sei es ein Zeichen gewesen, dass er und Andrea Nahles als Vorsitzende der Bundestagsfraktion gemeinsam in Leipzig gewesen seien. „Die Menschen haben so gesehen, dass die Führung der Partei zusammenarbeitet an einer guten Zukunft für die SPD, und das im Dialog mit der Parteibasis“, sagte Schulz.