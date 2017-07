Das Bundeskriminalamt (BKA) will die Überwachung islamistischer Gefährder einem Medienbericht zufolge mit einer neuen Einheit koordinieren. Dazu werde derzeit am BKA-Standort in Berlin ein neues Sachgebiet im Staatsschutz-Referat aufgebaut, berichtet die „Welt“ (Dienstag). Die Einheit solle Gefährder aus ganz Deutschland systematisch erfassen, das Sicherheitsrisiko einschätzen, das von den Extremisten ausgehe, und notfalls vorbeugende Anti-Terror-Maßnahmen wie Telefonüberwachung oder Observationen einleiten.

Grundlage für die Analyse soll ein neues Modell zur Gefährder-Bewertung sein, das Bundesinnenminister Thomas de Maizière kürzlich angekündigt hatte. Damit werde die Arbeit auf neue Füße gestellt, erklärte der CDU-Politiker zum Abschluss der Innenministerkonferenz im Juni. Im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum in Berlin sollten dann die notwendigen Schritte besprochen und in den Ländern „gemeinsam und verbindlich umgesetzt werden“.