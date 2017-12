BerlinTop 20, abschließende Beratung ohne Aussprache – so steht es auf der Tagesordnung für die Sitzung des Deutschen Bundestages am Mittwoch. Hier findet sich der „Zusatzpunkt 5a“, bei dem es um das Anpassungsverfahre“ für das Abgeordnetengesetzes geht. Doch für die Abgeordneten hat dieser verschwurbelt klingenden Tagesordnungspunkt eine große Bedeutung: Dahinter steckt die Anhebung der Diäten, der Lohn der gewählten Volksvertreter.

Die Abgeordnetenentschädigung soll auch weiterhin automatisch angepasst werden, so wie es in der vergangenen Legislaturperiode beschlossen wurde. Einen entsprechenden Antrag haben die Fraktionen von CDU/CSU, SPD und FDP eingebracht.

Zunächst ist daran nichts Verwerfliches zu erkennen. Nach der geltenden Regelung, die nun verlängert werden soll, werden jeweils zur Mitte des Jahres die Diäten entsprechend der allgemeinen Lohnentwicklung angepasst. Will ein neu gewählter Bundestag den Automatismus auch für die neue Wahlperiode beibehalten, so müssen die Abgeordneten laut Abgeordnetengesetz innerhalb der ersten drei Monate der neuen Wahlperiode per einfachem Mehrheitsbeschluss das Verfahren bestätigen.