 OECD fordert mehr Regierungseinsatz bei Digitalisierung

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) fordert mehr Anstrengungen der Regierungen, um alle Menschen beim digitalen Wandel mitzunehmen. "Die Digitalisierung schreitet in den verschiedenen Ländern, Unternehmen und Haushalten mit unterschiedlicher Geschwindigkeit voran, so dass nicht alle Menschen in gleichem Maße von ihr profitieren", sagte OECD-Generalsekretär Angel Gurria am Mittwoch bei der Vorstellung des "Digital Economy Outlook 2017" in Paris. Bürger und Unternehmen müssten auf die digitale Welt von morgen vorbereitet werden, indem möglichst vielen der Zugang zu digitalen Technologien ermöglicht werde. Zudem müssten sie die Fähigkeiten vermittelt bekommen, um die Technik umfassend zu nutzen.

Die Industriestaaten-Organisation spricht sich daher dafür auch, dass Staaten mehr in Bildung investieren und moderne Technologien wie Big Data-Analysen gezielt in kleinen und mittelgroßen Unternehmen fördern.