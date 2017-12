Nach turbulenten Vorstandswahlen beendet die AfD ihren Parteitag in Hannover. Überraschend ist Fraktionschef Gauland nun auch einer der Parteivorsitzenden. Der Berliner Pazderski bekam nur einen Trostpreis.

Die Kandidatur von Sayn-Wittgenstein kam hingegen überraschend. Die blonde Fürstin ist Landesvorsitzende der AfD in Schleswig-Holstein. Nach ihrer Rede fragte ein Delegierter, warum sie erst 2016 der AfD beigetreten sei. Ihre Antwort: "Das ist keine Lucke-Partei mehr“, sagte die 63-Jährige. Die AfD unter Führung des Parteigründers und Ökonomie-Professors Bernd Lucke sei ihr damals „nicht vielversprechend“ erschienen. Aber nachdem die Partei eine patriotische Richtung eingeschlagen habe, habe sie beschlossen, sich für die AfD zu engagieren.

Driftet die AfD noch weiter nach rechts? Der rechtsnationale Flügel will verhindern, dass Gemäßigte das Sagen bekommen. Damit der Plan aufgeht, soll Bundestagsfraktionschef Gauland zum neuen Parteichef gekürt werden.

In der heutigen AfD hingegen ist von wirtschaftspolitischen Themen kaum noch die Rede. Stattdessen dominieren innerparteiliche Machtkämpfe sowie die Themen Asyl, Migration und Islam. Diese ziehen nationalistisch-radikale Gruppen an, die die AfD in ihren Reihen nicht nur duldet, sondern umarmt.