BerlinBundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei seinem Neujahrsempfang die Stärke der Demokratie hervorgehoben - auch in Zeiten einer schwierigen Regierungsbildung. „Alle Blicke richten sich auf die Parteien und ihre Spitzenvertreter. Alle fragen sich, wie es nun weitergehen kann und soll - und das völlig zu Recht“, sagte Steinmeier am Dienstag im Schloss Bellevue. Aber festzuhalten sei: „Unsere Demokratie ist stark, auch in politisch schwierigen Zeiten.“

Zu dem Empfang waren Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und viele Mitglieder ihres Kabinetts ebenso erschienen wie Spitzenvertreter der Parteien aus Bund und Ländern. Ungeachtet der laufenden Gespräche zwischen Union und SPD für eine neue Regierung waren neben der Kanzlerin und Außenminister Sigmar Gabriel auch SPD-Chef Martin Schulz, Unionsfraktionschef Volker Kauder und andere Teilnehmer der Sondierungen gekommen.