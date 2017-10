Hannover Nach dem unklaren Wahlausgang in Niedersachsen haben sich die Grünen am Montag gegen eine Jamaika-Koalition ausgesprochen. Vor den Gesprächen über eine Regierungsbildung in Hannover gaben die 20 Mitglieder des Parteirats - darunter der Bundestagsabgeordnete Jürgen Trittin - dem Landesvorstand bei den anstehenden Sondierungsgesprächen einstimmig entsprechende Handlungsempfehlungen.

„Wir haben keinerlei Arbeitsauftrag für Sondierungen“, sagte die Co-Landesvorsitzende Meta Janssen-Kucz. „Mit dieser Empfehlung gehen wir am Mittwoch in den Landesvorstand.“ Es gebe aber einen Arbeitsauftrag für Gespräche mit der SPD und der FDP.