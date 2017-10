Nach der ersten Sitzung der neuen SPD -Landtagsfraktion appellierte deren Vorsitzende Johanne Modder am Dienstag erneut an die FDP , sich Gesprächen mit SPD und Grünen über eine Ampel nicht zu versperren. Auch von Unternehmern aus dem Bundesland gab es entsprechende Forderungen.

Einen Zeitplan für Gespräche mit den anderen Parteien gab die SPD auch am Dienstag nicht bekannt. Ministerpräsident Stephan Weil will zuerst mit den Grünen reden, auch wenn es für eine Fortsetzung der Koalitionen allein mit ihnen nicht reichen wird. Die Grünen-Landesvorsitzende Meta Janssen-Kucz sagte der dpa, ihre Partei werde am kommenden Dienstag zu Gesprächen mit der SPD zusammenkommen. Dies habe sie in einem Telefonat mit Weil vereinbart.