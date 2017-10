Die bisher mitregierenden Grünen büßen demnach im Vergleich zu ihrem Landtagsergebnis von 2013 kräftig ein, bleiben aber vor der FDP. Die AfD schafft erstmals knapp den Einzug ins Parlament in Hannover. Die Linken verfehlen dagegen wahrscheinlich wie bereits vor vier Jahren die Fünf-Prozent-Hürde.

Drei Wochen nach dem Debakel bei der Bundestagswahl hat die SPD die Landtagswahl in Niedersachsen überraschend klar gewonnen. Die Sozialdemokraten von Ministerpräsident Stephan Weil setzten sich nach den Prognosen von ARD und ZDF am Sonntag deutlich als stärkste Kraft vor der CDU durch.

Die Wahl war ursprünglich für Anfang 2018 geplant. Weil aber die Grünen-Abgeordnete Elke Twesten überraschend zur CDU wechselte und die rot-grüne Landesregierung deshalb keine Mehrheit mehr hatte, wurde die Wahl vorgezogen. Die Parteien einigten sich auf den 15. Oktober als neuen Wahltermin. Viereinhalb Jahre hatte die rot-grüne Koalition in Niedersachsen mit nur einer Stimme Mehrheit gehalten.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) rief die Menschen bei der Stimmabgabe dazu auf, zur Wahl zu gehen: „Die Demokratie in unserem Land braucht aktive Bürgerinnen und Bürger.“

Bei den Wahlkampfthemen zeigten sich vor allem mit Blick auf die Schulpolitik große Unterschiede. SPD und Grüne betonen Bildungsgerechtigkeit, die SPD verspricht etwa, die kostenlose Schülerbeförderung bis zur Klasse 13 auszubauen. Die Grünen wollen die Schulsozialarbeit fördern. Die CDU plädiert dagegen für Leistung und will erreichen, dass in den Grundschulen ab Klasse 3 wieder überall Noten gegeben werden. Zudem kündigte Althusmann im Falle seines Wahlsieges eine Pause bei der Inklusion an, beim gemeinsamen Lernen von Kindern mit und ohne Behinderungen.