HannoverMehrfach drang sogar lautes Lachen durch die hellbraunen Holztüren des Verhandlungsraums - SPD und CDU haben sich auf die Bildung einer großen Koalition in Niedersachsen geeinigt. „Wir gehen nicht zum Lachen in den Keller - selbst in einer großen Koalition nicht“, sagte hinterher augenzwinkernd CDU-Landeschef Bernd Althusmann, als er mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) vor die Presse trat. Weil blieb dagegen kühler: „Was relativ häufig zu hören gewesen ist, war das Stichwort Pragmatismus.“ Die SPD sei sich sehr wohl darüber bewusst, dass eine Zusammenarbeit mit der CDU die einzige Option sei, zu einer stabilen und handlungsfähigen Landesregierung zu gelangen.

Mit dieser recht unterschiedlichen Tonlage gehen beide Parteien nun in die Verhandlungen für eine große Koalition. Etwas anderes war ihnen auch kaum übrig geblieben. Die Grünen wollten kein Jamaika-Bündnis mit CDU und FDP, die FDP hatte wiederum eine Ampel mit SPD und Grünen ausgeschlossen. Die bisherige rot-grüne Koalition hatte bei der Landtagswahl im Oktober eine Mehrheit für eine Fortsetzung des Bündnisses knapp verfehlt. Die oppositionelle CDU hatte schwere Verluste erlitten und war zweitstärkste Kraft geworden.