Der Motorsägen-Unternehmer Nikolas Stihl kritisiert den Koalitionsvertrag von Union und SPD, hält Olaf Scholz für einen guten Finanzminister und fordert ein Einwanderungsgesetz für Deutschland.

Herr Stihl, Ihr Unternehmen macht 3,8 Milliarden Euro Umsatz und gehört zu den großen Familienunternehmen in Deutschland. Wäre eine Große Koalition eine gute oder schlechte Nachricht für Ihr Geschäft?

Wir erzielen mehr als 90 Prozent unseres Umsatzes im Ausland. Unsere Zukunft hängt also nicht primär von der deutschen Politik ab. Aber das darf nicht darüber hinweg täuschen, dass wir mit den Themen auf den 179 Seiten Koalitionsvertrag nicht zufrieden sind.

Was stört Sie?

Mehrere Sachen. Zum einen die Ausgabenwut der Politik. Die Große Koalition will in den kommenden vier Jahren 45 Milliarden Euro zusätzlich ausgeben. Damit wollen die Parteien vor allem ihre eigene Wählerklientel befriedigen.

Anzeige

Ökonomen fordern doch seit Langem, dass der Staat mehr investieren muss...

Aber in die richtigen Dinge. Die Soziale Marktwirtschaft befindet sich in einer kritischen Phase. Wir profitieren von den Reformen, die Rot-grün 2010 auf den Weg gebracht hat. Aber spätestens 2025 werden wir die demografischen Probleme und den Fachkräftemangel mit voller Wucht zu spüren bekommen. Die ungesteuerte Zuwanderung bleibt ein Problem, beim Breitbandausbau ist Deutschland international abgehängt und Industrie 4.0 hat keiner in der Großen Koalition so richtig auf der Agenda. Union und Sozialdemokraten haben es versäumt, Ziele zu definieren, mit denen Zukunft gestaltet werden kann.

Zur Person Nikolas Stihl Nikolas Stihl, 57, ist seit 2012 Vorsitzender des Beirats der Stihl Holding. Das Unternehmen produziert Motorsägen, Hochdruckreiniger und sonstige Geräte für die Forstwirtschaft, die Landschaftspflege und die Bauwirtschaft.

Der Breitbandausbau wird mit mehr als zehn Milliarden Euro gefördert, fast drei Mal so viel wie in den vergangenen vier Jahren. Das ist doch mal eine Ansage...

Das ist ja auch ein guter Schritt in die richtige Richtung. Aber die vereinbarten Ziele konzentrieren sich auf das Ende der Legislaturperiode, sprich: 2021. Im Haushalt für das kommende Jahr ist von den Zukunftsinvestitionen nicht viel zu sehen. Jedes Unternehmen gibt sich eine langfristige Strategie, die mit Sofortmaßnahmen hinterlegt ist. So müsste auch die Politik agieren. Aber davon lese ich nichts im Koalitionsvertrag.

Was hätten Sie sich denn gewünscht?

Der Sozialstaat muss dringend reformiert werden. Das Rentensystem ist nicht zukunftsfest, ab 2025 gehen die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand. Doch statt zu reformieren, macht die Politik Rentengeschenke. Wir brauchen sofort flexible Rentenmodelle. Auch für den Arbeitsmarkt brauchen wir früher als später Reformen. Bald fehlen in Deutschland vier Millionen Fachkräfte. Aber die Menschen, die derzeit nach Deutschland kommen, sind nicht die, die wir in den Betrieben brauchen.

Premium SPD : Wie wirtschaftsfeindlich ist Andrea Nahles? Die designierte SPD-Chefin Andrea Nahles gilt als linker Wirtschaftsschreck. Wie die zweitmächtigste Frau des Landes wirklich tickt.

Wir benötigen ein Einwanderungsgesetz, das Zuwanderung nach den Bedürfnissen der Wirtschaft steuert. Länder wie die Schweiz, Kanada und Neuseeland machen es ja vor. Und schließlich ist eine deutliche Entlastung von Bürgern und Unternehmen in der Steuerpolitik notwendig – zumal jetzt in Zeiten von Rekordsteuereinnahmen.