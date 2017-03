BerlinVon den bundesweit knapp 7,5 Millionen Minijobbern erhält laut einer Studie etwa jeder Achte entgegen den Vorschriften nicht den gesetzlichen Mindestlohn. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung, die der nordrhein-westfälische Arbeitsminister Rainer Schmeltzer (SPD) am Donnerstag in Berlin vorstellte. Die Studie habe sich auf die etwa 1,7 Millionen Minijobber in Nordrhein-Westfalen bezogen. Die Ergebnisse sind laut RWI aber auf das Bundesgebiet übertragbar. „Es hat sich seit 2012 einiges getan, aber es ist noch längst nicht alles gut“, sagte Schmeltzer. Er forderte strengere Kontrollen vor allem in Handel und Gastronomie.

In der Befragung für die Studie gaben im vergangenen Herbst 14,5 Prozent der Minijobber an, dass sie nicht den gesetzlichen Mindestlohn von damals 8,50 Euro erhielten. Für einige – wie etwa Zeitungszusteller und Minderjährige – galten Ausnahmen. In zwölf Prozent der Fälle lagen laut Schmeltzer „klare Gesetzesverstöße“ vor. Insbesondere in Handel und Gastronomie werde häufig kein gesetzlicher Mindestlohn gezahlt: „Diese Branchen müssen definitiv stärker kontrolliert werden.“