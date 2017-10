DüsseldorfDie neue schwarz-gelbe Landesregierung von Nordrhein-Westfalen will die gesamte Wahlperiode ohne neue Schulden auskommen. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) kündigte am Montag in Düsseldorf an, schon beim ersten eigenen Etat für 2018 werde es keine neuen Kredite geben. Damit löst die Koalition ein zentrales Wahlversprechen ein. Konkrete Haushaltszahlen nannte Laschet aber noch nicht.

NRW war wegen sprudelnder Steuereinnahmen schon 2016 völlig überraschend ohne neue Kredite ausgekommen - erstmals seit 1973. Für das laufende Jahr allerdings steht NRW wieder in den roten Zahlen. Vor zwei Wochen hat der Landtag mit den Stimmen von CDU und FDP einen Nachtragshaushalt mit neuen Milliardenschulden verabschiedet.