Viele Monate vor dem Terroranschlag wurde Anis Amri von der Polizei als sogenannter Gefährder eingestuft. Derartige Islamisten waren damals aber dutzendfach in Deutschland unterwegs.

Bild vergrößern Bei dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche starben am 19. Dezember 2016 zwölf Menschen, mehr als 70 wurden verletzt dpa Bild:

BerlinZehn Monate vor dem islamistischen Terroranschlag in Berlin ist der Attentäter Anis Amri von deutschen Sicherheitsexperten nicht als hochgefährlich eingestuft worden. Das sagte der damalige Leiter des politischen Staatsschutzes im nordrhein-westfälischen Landeskriminalamt, Klaus-Stephan Becker, am Freitag im Berliner Untersuchungsausschuss. Amri habe in einer Besprechung des Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrums am 17. Februar 2016 und auch später noch die Gefährdungsstufe 5 von 8 erhalten. Das habe bedeutet, ein Anschlag werde für „eher unwahrscheinlich“ gehalten, sagte Becker. Diese damalige Bewertung der Polizeiexperten aus den Ländern und vom Bund sei einhellig gewesen, sagte Becker. Er betonte aber auch, dass sein Landeskriminalamt eher eine treibende Kraft bei der Überwachung Amris gewesen sei: „Wir waren der Überzeugung, dass Amri der besonderen Beobachtung bedarf.“ Er fügte hinzu: „Wir haben den für gefährlich gehalten.“

Zudem beschwerte Becker sich indirekt, dass die Berliner Kriminalpolizei Amri bei dessen Ankunft mit einem Bus in Berlin am 18. Februar 2016 nicht wie gewünscht observierte, sondern festnahm: „Wir waren nicht begeistert.“ Die Berliner Polizei hatte immer gesagt, NRW habe sie damals sehr kurzfristig informiert. In Berlin hätten für eine Observation nicht genügend Zivilfahnder zur Verfügung gestanden.