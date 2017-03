BerlinDie Steuerfahnder in Belgien, den Niederlanden und Frankreich können auf weitere Amtshilfe aus Deutschland setzen. Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Finanzministeriums enthält der jüngste von einem Informanten gekaufte Datenträger Tausende Konten und etliche Stiftungen mutmaßlicher Steuerhinterzieher in den drei Nachbarländern sowie in Liechtenstein und im Rest Europas. Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) sagte am Dienstag, hinzu kämen rund 2000 Fälle in Deutschland. Die NRW-Steuerbehörden hatten die Daten 2016 erworben. Es ist seit 2010 bereite die elfte aus einer Bank stammende Steuer-CD.

Walter-Borjans sagte, das aktuelle Datenpaket umfasse 5600 Konten, von denen 2010 noch rund 4000 aktiv gewesen seien, sowie 24 Stiftungen. In Belgien seien 1602 aktive Konten gezählt worden, in den Niederlanden 753, in Frankreich 770, in Liechtenstein 211 und im Rest Europas weitere 246 Konten. Die Inhaber müssen mit Razzien ihrer Steuerbehörden rechnen.