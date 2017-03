DüsseldorfDer NRW-Landtag wird bereits am (heutigen) Mittwoch über die umstrittene Einführung des Kommunalwahlrechts für alle Ausländer in Nordrhein-Westfalen entscheiden. Debatte und Abstimmung über den gemeinsamen Gesetzentwurf von SPD, Grünen und Piraten seien kurzfristig von Freitag auf Mittwoch vorgezogen worden, sagte eine Parlamentssprecherin am Morgen.