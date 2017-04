Der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach wird nach Informationen der „Rheinischen Post“ Sicherheitsexperte des CDU-Spitzenkandidaten Armin Laschet im nordrhein-westfälischen Landtagswahlkampf. Der 64-Jährige solle ein Konzept zur Neuaufstellung der inneren Sicherheit in NRW entwickeln, berichtete die Zeitung am Mittwoch.

Erste Details wollten Laschet und Bosbach am Vormittag in Düsseldorf vorstellen. Laschet will die CDU im derzeit rot-grün regierten Nordrhein-Westfalen zur stärksten Kraft machen und Regierungschef werden. In den jüngsten Umfragen liegt die CDU aber deutlich hinter der SPD von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Der neue Landtag wird am 14. Mai gewählt.