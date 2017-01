Laut „Münchner Merkur“ will die bayerische Staatsregierung am Dienstag ein Gesamtkonzept beschließen, wie die Asylpolitik bundesweit neu justiert werden soll. Unter anderem solle der Umgang mit Asylbewerbern in Deutschland und der Grenzschutz in Europa verschärft werden, zitiert die Zeitung aus dem Papier mit dem Titel „Damit Deutschland Deutschland bleibt“. So solle etwa der Familiennachzug ausnahmslos an einen selbstverdienten, gesicherten Lebensunterhalt gekoppelt werden.