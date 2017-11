BerlinEs war einer der großen Streitpunkte in den Jamaika-Gesprächen: Muss der Staat die Bürger entlasten, und wenn ja, wie stark und auf welchem Wege? Nun ist die Jamaika-Koalition Geschichte, aber die Frage der Steuer- und Abgabensenkung bleibt aktuell. Das machen Zahlen deutlich, welche die Industrieländerorganisation OECD nun vorgelegt hat. Sie sind ein Arbeitsauftrag für die nächste Regierung, egal wie die aussieht.

Die Steuer- und Abgabenlast ist in Deutschland in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen und mit 37,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts über dem OECD-Durchschnitt liegt. Kein Wunder: In den vergangenen Jahren waren die Steuerzahler stets als letzte dran, wenn es Geld zu verteilen gab. Das war nachvollziehbar, solange es galt, den Haushalt zu sanieren. Mittlerweile aber steht nicht nur die schwarze Null, es gibt Überschüsse, trotz so mancher unsinniger neuer Ausgaben der vergangenen Jahre. Insofern ist eine Steuersenkung auch ein probates Mittel, die Spendierfreude der Politik zu zügeln.