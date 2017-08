Zwar fordert die Gesellschaft vom Bund 777 Millionen Euro. Doch zunächst einmal ist das nur eine Klage, der Erfolg des Rechtsweges ist völlig unklar. Bekommt die Projektgesellschaft nichts, wäre das wohl ein guter Deal für den Staat. Die Gesellschaft hat die Straße gebaut – sogar schneller als geplant. Bei einer Insolvenz würde der Staat den Betrieb der Straße wieder übernehmen. Damit wäre der Zustand hergestellt, den es geben würde, wenn der Staat von Anfang an in Eigenregie gebaut hätte.

Vertragliche Details sind bislang nicht bekannt. Doch die Klage scheint auf sandigem Boden gebaut zu sein. Die Betreibergesellschaft argumentiert, dass der Bund „ein unangemessenes niedriges Entgelt“ zahle, heißt es in der Klageschrift. Grund dafür sei die Finanzkrise. In der Folge hat sich der Lkw-Transport anders entwickelt als von Unternehmen und Bund prognostiziert. Doch kann die Politik für die Finanzkrise, die in den USA ihren Anfang nahm, in Verantwortung gezogen werden? Wohl kaum.

Es ist ein Kern von ÖPP, dass der Staat einen Teil des Risikos auf private Unternehmen abwälzt. Genau das passiert im Fall von A1 Mobil.

Ohnehin ist das Projekt A1 Mobil in seiner Form ein Auslaufmodell. Die ersten vier Projekte wurden als so genannte „A-Modelle“ vergeben, also als „Ausbaumodell“. Laut Bundesverkehrsministerium (BMVI) handelt es sich dabei um einen „Konzessionsvertrag mit Weiterleitung der erhobenen Lkw-Maut“. Die Höhe der Einnahmen für den privaten Partner hängt von der Verkehrsleistung ab. Damit liegt das „Verkehrsmengenrisiko beim Konzessionsnehmer“.