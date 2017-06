Außerdem sollen rund drei Millionen Selbstständige in Zukunft in der gesetzlichen Rente abgesichert werden. „Die SPD muss beantworten, womit sie die fehlende Hälfte ihrer Rechnung decken will. Falls diese Summe künftig von den Selbstständigen getragen werden soll, kostet dies rund 5000 Euro für jeden neuen Versicherten jährlich“, rechnet Schnabel vor.

Selbstständige sollen die Rentenversicherung einbezogen werden, sofern sie nicht über ein Versorgungswerk abgesichert sind, die es etwa für Ärzte, Apotheker, Rechtsanwälte und Steuerberater gibt. Nach Angaben aus dem Arbeitsministerium gibt es etwa drei Millionen Selbstständige, bei denen nicht klar ist, ob sie in irgendeiner Form abgesichert sind. Durch die Einbeziehung eines Teils von ihnen steigen die Beitragseinnahmen. Laut Nahles werden Einnahmen in Höhe von 0,4 Prozentpunkten eines Beitragspunktes erwartet. Die SPD sieht dies als ersten Schritt zu einer Erwerbstätigenversicherung.

Für künftige Rentner bedeutet das laut Nahles höhere Renten, als sie nach derzeitigem Recht zu erwarten hätten. Ein Durchschnittsverdiener erhielte 2030 nach ihren Worten auf Grundlage des SPD-Konzepts 150 Euro mehr Rente im Monat, ein Facharbeiter könne mit einem Plus von 225 Euro rechnen. Das seien 8,1 Prozent mehr als nach geltendem Recht. Die Kosten bezifferte Nahles auf 20 Euro per Person und Monat, wenn die Gesamtkosten von 19,2 Milliarden Euro im Jahr 2030 auf die Bevölkerung von 80 Millionen verteilt würden.

Kritik am SPD-Konzept kommt auch vom Freiburger Wirtschaftsweisen Lars Feld: „Die SPD präsentiert eine geschönte Rechnung, die noch dazu die Lasten einseitig auf die zukünftigen Steuerzahler abwälzt“, sagte er der WirtschaftsWoche. Zudem sei die Absage an ein steigendes Renteneintrittsalter falsch: „Die skandinavischen Länder koppeln den Rentenbeginn an die Lebenserwartung – ein sehr kluges Konzept, für das in Deutschland bislang der Mut fehlt.“